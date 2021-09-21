Türkiye Doğurduğu bebeği boğup cezaevine giren cani anne hayatını kaybetti

Doğurduğu bebeği boğup cezaevine giren cani anne hayatını kaybetti

Türkiye

Doğurduğu bebeği boğup cezaevine giren cani anne hayatını kaybetti

Bağcılar'da, bebeğini düşürmek için ilaç alınca doğum yapan 6 aylık hamile Merve Cemiloğlu bebeğin ölmediğini fark etti. Kendi elleriyle bebeğini boğan bebeği boş alana saklayan Cemiloğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son dakika haberine göre, Cemiloğlu hayatını kaybetti. İşte detaylar...

21 Eylül 2021, Salı 15:17 Son Güncelleme:
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Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 23 yaşındaki Merve Cemiloğlu, evlilik dışı ilişkisinden 6 aylık hamile olduğu sırada, bebeğini düşürmek için ilaç kullandı. İlacın etkisiyle, evinde kendi imkanlarıyla doğum yapan Cemiloğlu, yaşadığını fark ettiği bebeğini elleriyle boğarak öldürdü. Daha sonra bebeği bir poşete koyarak evinin çevresindeki boş bir alana sakladı.


TUTUKLANDI

Bir süre sonra durumu fark eden ailesi, Merve Cemiloğlu'nu polise ihbar etti. Boğaz ağrısı şikayetiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Cemiloğlu, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DOĞUMA BAĞLI KOMPLİKASYONLAR GEÇİRDİ

Durumun anlaşılması üzerine ailesi tarafından polise ihbar edilen Merve Cemiloğlu, gözaltına alınmasının arından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde rahatsızlanan Merve Cemiloğlu, hastanede doğuma bağlı olarak geçirdiği komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Geçen Pazar günü, kaldığı cezaevinde rahatsızlanan Cemiloğlu, doğuma bağlı olarak geçirdiği komplikasyonlar sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından dün gece, defnedilmek üzere memleketi Batman'a gönderildi. 

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