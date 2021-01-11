Gelecek yıldan itibaren insanlara eş bulmalarına yardımcı olmak için yapay zeka kullanan ya da kullanmayı planlayan yerel yönetimlere maddi destek verilecek.

19 milyon dolar tahsis edilecek

Hükümet, doğum oranlarını yükseltmek için 19 milyon doları yerel yönetimlere tahsis etmeyi planlıyor.

Birçok yerel yönetimi halihazırda çöpçatanlık hizmeti sunuyor ve bazıları, insanların standart formları doldurarak kendileri hakkında sağladıkları bilgilerle daha gelişmiş bir analiz yapacağı umuduyla yapayı zekayı tanıtmaya başladı.

Ancak şu an kullanılmakta olan sistemlerden bazıları, gelir ve yaş gibi kriterleri dikkate alarak, sadece yüzde yüz eşleşme olduğu zaman sonuç veriyor.

Yer medyaya göre, verilecek fonların, hobi ve değerler gibi diğer faktörleri de göz önünde bulunduran daha gelişmiş ve maliyetli sistemleri kullanılmasına olanak sağlamayı amaçlıyor.

Hükümetten bir yetkili, "Biz özellikle çöpçatanlık için yapay zeka projelerini kullanan veya başlatan yerel yönetimlere fon sunmayı planlıyoruz. Bu desteğin ülkedeki doğum oranında yaşanan düşüşün tersine çevirmeye yardımcı olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Nüfus, yüzyılın sonunda 53 milyonun altına düşebilir

Dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip Japonya'da geçen yıl dünyaya gelen bebek sayısı en düşük rekoru da kırarak 865 binin altına düşmüştü.



