Doğuş, önceki gün Etiler'de alışveriş turuna çıktı. Giyim eşyalarını aldıktan sonra kahve molası veren 46 yaşındaki popçu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'dan dönen Doğuş, "Azerbeycan'da koronavirüs aşısı oldum, herhangi bir yan etki hissetmedim" açıklamasını yaptı.

YENİ PROJESİ...

Lübnan'da ortak bir yapım projesi için çalıştığını belirten şarkıcı, "Bir haftadır gece gündüz çalışıyorum, kısmet olursa yurt dışında işler yapacağız. Netleşen bir durum yok, olduğu zaman sizlerle paylaşacağım" dedi.

Azeri gazeteci Hoşgedem Hidayetkızı ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğuş, "Bu proje için 5 milyon TL'lik reklam anlaşmamı askıya aldım" ifadelerini kullandı.

"129 KONSERİM İPTAL OLDU"

Tüm sanatçılar gibi sahnelerin açılmasını bekleyen popçu, "Benim 129 tane konserim iptal oldu, en kısa zamanda sahnelere dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Çalışmaları ile yurt dışına açılacağını belirten Doğuş, "Herkes ingilizce parçalarla yurt dışına açılmaya çalışıyor, ben Türkçe şarkımla dünyaya açılacağım" dedi.

"SİZİ SEVİYORUZ AŞKLARIM"

Şarkıcı Doğuş, geçtiğimiz ay ikizleri Arda ve Arın’ın beşinci yaş gününü eşi Hoşgedem Hidayetkızı ile Azerbaycan'da bulunan evlerinde verdikleri mini partiyle kutlamıştı.

Ünlü şarkıcı, kalp emojileri eklediği Instagram gönderisine şu notu yazmıştı:

"Masumlarım bugün beş yaşına bastı. Ben bu yaşlarda çok mutsuzdum, zaman zaman 'keşke Arın ya da Arda ben olsam' diyorum...

Cennet gözlü meleklerim, daha dün gibi annenizin kucağına ben verdim sizi. Her ne kadar Arın bize zor anlar yaşatsa da 21 gün küvezde kalmasıyla. Annenizle her gün dua ettik, kavuştuk sonunda. Diyeceğim o ki; 'sizi seviyoruz'. Aşklarım."