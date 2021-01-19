Doğuş Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak: İşte şartları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır" denildi.

6 Ocak 2021'de başlayan başvurular 20 Ocak'ta sona erecek. Başvuru adresi ise "Mühendislik Fakültesi Dekanlığı - Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No: 140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul" olarak belirtildi.



