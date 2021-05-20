Türkiye Doğuş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alıyor

Doğuş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Doğuş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alıyor

Doğuş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 03 Haziran 2021 olarak açıklandı.

20 Mayıs 2021, Perşembe 16:28 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Doğuş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alımı yapacak. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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