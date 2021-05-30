Türkiye Doğuş Üniversitesi 2 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi alacak! İşte detaylar

Doğuş Üniversitesi 2 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi alacak! İşte detaylar

Türkiye

Doğuş Üniversitesi 2 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi alacak! İşte detaylar

Doğuş Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere 3 personel alacak. İlanın detayları ise şöyle.

30 Mayıs 2021, Pazar 17:33 Son Güncelleme:
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Doğuş Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır" denildi.

İlan detayına göre başvurular 3 Haziran'da sona erecek.

Detaylı bilgi için tıklayın.

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