Türkiye Doğuş Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Doğuş Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi açık bulunan kadrolarına 27 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

16 Eylül 2021, Perşembe 15:17 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Doğuş Üniversitesi açık bulunan kadrolarına 27 öğretim üyesi alımı yapacak. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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