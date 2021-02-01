Türkiye Doğuş Üniversitesi 29 öğretim üyesi alıyor! İşte şartlar

Doğuş Üniversitesi 29 öğretim üyesi alıyor! İşte şartlar

Türkiye

Doğuş Üniversitesi 29 öğretim üyesi alıyor! İşte şartlar

Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi almak için ilan açtı. İlana göre 29 öğretim üyesi alınacak. İşte alım şartları ve detaylar.

01 Şubat 2021, Pazartesi 17:26 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Doğuş Üniversitesi 29 öğretim üyesi almak için ilan verdi. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 15.02.2021 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir" denildi.

1 Şubat'ta başlayan başvurular için son tarih 15 Şubat olarak belirtildi.

Kadrolara başvuracak adayların istenen evraklarla beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/default- source/dokumanlar/akademik-yukseltme- ve-atama-yonergesi.pdf? sfvrsn=209a99a3_2 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekiyor.

İşte başvuru şartları

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