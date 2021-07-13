Doğuş Üniversitesi 30 öğretim üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 30 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Boş başvuru tarihi 27.07.2021 olarak açıklandı.
13 Temmuz 2021, Salı 17:24 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Doğuş Üniversitesi 30 öğretim üyesi alımı yapacak. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.
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