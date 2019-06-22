Doğuş Üniversitesi dün bir ilan yayınladı. İlanda "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır." diye belirtildi.

Üniversitenin ilanı sonrası başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.

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