Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını açıkladı.
12 Ocak 2022, Çarşamba 18:40 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır."açıklaması yapıldı.
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