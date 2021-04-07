Türkiye Doğuş Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Doğuş Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Doğuş Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

07 Nisan 2021, Çarşamba 17:28 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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