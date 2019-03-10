Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi’ne İnşaat Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği alanlarında 7 öğretim üyesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’ne ise Mütercim Tercümanlık bölümüne 1 öğretim üyesi alacak. Peki “Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?" İşte detaylar…

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümleri ne göre aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacak. İlana konu olan kadro tam zamanlı olarak belirtildi.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 22 Mart Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 22 Mart Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekiyor.

Başvurular 22 Mart tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilecek. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru için gerekli belgeler başvuru yapılacak birimden öğrenilebilecek.



