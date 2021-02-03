Doğuştan kalça çıkığı tedavisi için yapılması gerekenler

Doğuştan kalça çıkıklığı çocukluk döneminde sık görülen ve erkenden anlaşılıp tedavisi başlanmazsa ileri dönemlerde sakatlıklara yol açabilen bir hastalıktır. Gelişimsel kalça çıkığı, gelişimsel kalça yetersizliği gibi kullanımları vardır. Üst bacak kemiği olan uyluğun kalça kemiği ile eklem yaptığı yerde değişkin derecelerde olan bozukluklar bu hastalığa yol açmaktadır. Uyluk kemiğinin üst ucu olan ve femur başı olarak adlandırılan kısım ile bu kısmın kalça kemiğinde oturduğu yer olan ve asetabulum olarak adlandırılan kısım normale tam uyumlu olarak anahtar-kilit şeklindedir. Bu dengeli durumun çeşitli sebeplerle bozulduğu durumlarda doğuştan kalça çıkığı görülür.

Doğuştan kalça çıkığı görülme oranı

Doğuştan kalça çıkığı kız çocuklarda, erkek çocuklara oranla daha çok görülür. Bebeklik döneminde kundaklamanın fazla yapıldığı Karadeniz gibi bölgelerde hastalığın görülme oranı artmaktadır. Hatta bu oran Doğu Karadeniz’de her 200-300 doğumda bir çocuktur.

Ailede doğumsal kalça çıkıklığı olması, kız çocuk olmak, sezaryen doğum ile doğmak, doğum kilosunun fazla olması ve bazı çevresel faktörlerin olması hastalık için risk teşkil etmektedir.

Tanıda ve erken tedavide geç kalınmamalı

Erken tanı koymak çoğu hastalıkta olduğu gibi doğumsal kalça çıkıklığı durumunda da çok büyük önem taşımaktadır. Özellikle ilk altı ay içerisinde durum fark edilip buna yönelik tedavi uygulanırsa tedavideki başarı oranı çok artar. Bu hastalık için tanı koymak kolay değildir çünkü ağrı gibi bir dış belirtisi yoktur. Kesin tanı koyabilmek için 0-6 ay aralığında ultrason ve röntgen ile tanı konulmalıdır. Çocuğun yürümediği bu dönemlerde tanı koymak için başka seçenek yoktur. 18 aylık olan ve tanı almamış çocuklarda yürüyüş anormallikleri araştırılarak tanıya gidilir ancak bu dönemde eklemler ilk altı ayda olduğu gibi serbest ve şekillenmemiş değil tam aksine yanlış bir gelişim göstermiş şekildedir. Bu dönemde çocuk içe basmaya başlar ve topallama görülebilir.

0-6 ay arasında yapılacak şey ise bandajlama adı verilen yöntemdir. Bandajlama yöntemiyle bacaktan kalçaya kadar özel bandajlarla sıkıca sarılır ve çocuğa kurbağa pozisyonu verilir. Bu şekilde 3 ay uygulama sonucunda yüksek oranda başarı sağlanabilir. 6 ayı geçmiş çocuklarda ise nispeten geç kalınmış sayılır ve çift taraflı alçı uygulaması yapılır.

Uygun şekil ve yaşta uygulanan bandaj ve alçılar genellikle yürümenin biraz gecikmesi dışında büyük bir soruna neden olmaz. Ancak nadiren bacakta büyüme hızında farklılık, cilt problemleri gibi durumlar olabilir. Bu problemler tedavi bittikten sonra ortadan kalkar.

Doğuştan kalça çıkığı ilerde hangi sorunlara neden olur?

Kalça çıkığı eğer küçük yaşta tedavi edilmezse 25 – 35 yaşlarını geçtikten sonra bu hastalarda bel ağrıları ve sağa sola yalpalayarak yürüme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Omurgalarda düzgün bir şekilde sabitliğini koruyamadığı için bacak ve sırt ağrıları da olabilir. Bu gibi durumlarda eğer kişilerde kireçlenme gibi bir durum olmuşsa eklemde ve ağrılar belirginleşip kişiyi rahatsız edecek boyuta ulaştıysa ameliyat yapılır. Ancak yapılan ameliyat her bir kalça kemiğinin yerine genellikle titanyum olan protezlerin 6 ay aralıkla (önce bir kalçaya, altı ay sonra bir kalçaya) takılması şeklinde yapıldığı için ve bu protezlerin ömrünün 5-20 yıl arasında kısa kullanımlık süresi olduğu için zordur.

Doğumsal kalça çıkıklığı için yapılacak en önemli tedavi erken tanı koymaktır. Buna bağlı olarak da tedaviye erken başlamaktır. Aynı zamanda kesinlikle kundaklama yapılmamalıdır. İhmal edilmiş bebeklerde ileride bacak boyu farkları ya da topallama gibi estetik problemlerin olabileceği unutulmamalıdır.

Posta.com.tr

İlgili Haberler Gebelikten korunma yöntemleri kısırlığa neden olur mu?



