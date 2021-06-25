Doğuştan kalp hastalıklarına ameliyatsız anjiyo tedavisi

ANJİYO ILE TEDAVİ KİMLERE YAPILIR?

Ameliyatsız anjiyo ile tedavi doğuştan kalp hastalıklarının tümünde değil, seçilmiş hastalara uygulanabilir. Doğuştan kalp hastalıkları çok çeşitli olduğu için ameliyatsız anjiyo ile tedavi de çok çeşitlidir.

Türlerini şu başlıklar altında toplayabiliriz:

BALON VALVÜLOPLASTI, ANJIYOPLASTI:

Dar kapak ve damarların balon ile açılması anlamına gelir.

ANORMAL DAMAR VE DELIKLERIN KAPATILMASI:

Kulakçıklar, karıncıklar arasındaki deliklerin, anormal damarların cihazlar ile kapatılmasıdır. Tam tıkalı kapak ve damarların açılması.

STENT UYGULAMALARI:

Dar damar ve kalp bölgelerine metal kafes yerleştirilir. Kalbe kapak takılması.

RİTİM SORUNLARININ TEDAVİSİ:

Kalp pili takılması, kalpte anormal ileti yoluna ablasyon (yakma) tedavisini içerir. NASIL YAPILIR? İşlem anestezi altında yapılır. Kalbe ulaşmak için hastanın atar ya da toplardamarına bir kanül (çok ince bir borucuk) yerleştirilir. Böylece giriş yolu açılır. Kasıktaki damarlar büyük ve ulaşımı kolay olduğundan tercih edilir, ancak boyun ya da kol damarları da kullanılabilir. Giriş yolundan geçirilen çok ince plastik tüpler (katater) ile kalbin boşluklarına, damarlara girilir, basınçlar ölçülür. Ardından var olan soruna göre tedavi gerçekleştirilir. Genel işlem süresi 1 saat civarıdır. Sonrasında hasta uyandırılır ve 1 gece gözlendikten sonra ertesi gün evine gönderilir.

AVANTAJLARI NELERDIR?

Bu tekniğin en büyük avantajı göğüs ve kalp açılmadığı için dokuların orijinalliğinin bozulmamasıdır. Ameliyattaki gibi yara izi olmaz (Kasıktaki iğne giriş izi birkaç günde kaybolur), kan ve ürünleri kullanılmaz, işlem sonrası yoğun bakım süreci ya yoktur ya da çok kısadır, işlemden 2-3 saat sonra hasta ağızdan beslenebilir, akşam hareket edebilir ve ertesi gün evine hatta bir sonraki gün okuluna gidebilir. Risk cerrahiye göre daha azdır. Günümüzde bazı doğuştan kalp hastalıklarında tek seçenek durumundadır ve bu hastalar ameliyat edilmez.

TANIDA KULLANILAN TETKİKLER

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı. Dr. Nuh Yılmaz anlatıyor.

❱❱ TELEKARDIYOGRAFI: Uzaktan çekilen göğüs röntgenidir. Kalbin yerleşimi, kalp boyutları, genişleme varsa hangi bölgeden kaynaklandığı, akciğerlerin durumu, akciğer ve kalp etrafında varsa sıvı hakkında hızlı bilgi verir.

❱❱ ELEKTROKARDIYOGRAFI: Kalbin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesidir. Kalp hızı, ana ritim, ritim bozukluklarının türü, kaynaklandığı yer, kalp boşluklarının büyüklüğü, basınçları hakkında bilgi verir. Değerlendirmenin olmazsa olmaz parçalarından biridir.

❱❱ EKOKARDIYOGRAFI: Kalbin ses dalgaları kullanılarak incelenmesidir. Ses dalgaları ultrasonik dalga boyunda olduğu için işlem sırasında herhangi bir ses duyulmaz. Bu yöntemle kalp boşlukları, kasılma derecesi, kapak yapıları ve fonksiyonları, kan akım hızı, hacmi, kan basıncı ölçülebilmektedir. Kalp yapısının ayrıntılı görüntülenmesi nedeniyle en önemli tanı aracı haline gelmiştir.

❱❱ HOLTER EKG: Kalp ritim bozukluklarının saptanmasında kullanılan 24 saatlik kayıt yapan bir cihaz olup, tespiti zor aritmi durumlarında ya da aritmi sıklığını gün içinde değişimini anlamak istediğimiz hastalarda kullandığımız bir yöntemdir.

❱❱ TRANSÖZOFAGEAL EKO: Yemek borusundan endoskop benzeri bir aletle kalbin ultrasonik görüntülenmesidir. Şişman hastalarda ya da akciğer problemi olanlarda, cerrahi geçiren hastalarda çok daha net görüntü imkanı nedeniyle tercih edilir.