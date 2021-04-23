Magazin Doğuş'tan şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası

Doğuş'tan şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası

Magazin

Doğuş'tan şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası

Şarkıcı Doğuş kendisine ait bir şarkıyı taklit ettiği iddiasıyla şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

23 Nisan 2021, Cuma 10:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şarkıcı Doğuş'un avukatı Eda Salman tarafından İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde "Bilal Sonses'in 'Elin olamam' isimli eserinin giriş ve final kısmıyla, müvekkilime ait 'Bunun adına yürek derler' isimli eserin giriş ve final kısmının birebir olarak kullanıldığı ve eserlerin kalan kısımlarının da benzer olduğunu Doğuş'un menajeri tarafından tespit edilmiştir. Dava konusu eserin benim müvekkilime ait olduğu yedi kişiden oluşan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) tarafından onaylanmıştır" ifadeleri yer aldı.

'UZLAŞMA SAĞLANAMADI'

Dilekçede davacı ve davalı tarafların konu ile ilgili uzlaşma müzakereleri yürüttüklerini fakat uzlaşmanın sağlanamadığı da aktarıldı.

'MÜVEKKİLİM EMEKLERİNİN BOŞ GİTTİĞİNİ DÜŞÜNEREK MANEVİ ZARAR GÖRDÜ'

Dilekçede "Davalı Bilal Sonses müzakere süreci biter bitmez 'Elin olamam' isimli eseri kendisine ait Youtube hesabında gizlemiştir. Müvekkilim kendisinden izinsiz bir şekilde eserinin değiştirilmesi sebebiyle büyük üzüntü yaşamıştır. Bu şekilde emeklerinin boşa gittiğini düşünerek manevi zarar görmüştür. Bu yüzden 5 kuruşluk manevi tazminat talep ediyoruz" denildi. Doğuş'un avukatı Eda Salman dilekçede mahkemeden eserin dava boyunca her türlü yayın yapan mecralarda yasaklanmasını ve tedbir kararı verilmesini istedi. Ayrıca mahkemenin vereceği kararın davalı Bilal Sonses tarafından Türkiye'nin en yüksek tirajlı 3 gazetesinde yayınlanmasını talep etti.

İlgili Haberler
Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu!Doğuş: Yıllar sonra başarabildikDoğuş: Cezaevinde kalbimden şişlendim!


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
23 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Mehmet Coşkundeniz
Açıklama yapmak çok mu zor?
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Hangimiz yağlanmadık çılgınlar gibi?!
Şirin Sever
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Uğur Alkapar
Yetenekli Muzo
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Açıklama sırası Ebru Gündeş'te
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
19 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!
Öner Döşer
Funda Duru
Tüm zamanların en ikonik çiftleri
Funda Duru
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fahriye Evcen'den makyajsız paylaşım