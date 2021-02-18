Onur Akay'ın, "Belgelensin affetmem diyen Kibariye'ye işte belge" başlıklı yazısı şöyle:

Türkiye’nin eşsiz seslerinden 60 yaşındaki Kibariye'nin kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık, yıllardır Kiboş’u aldattığı yönünde iddialarla gündeme geldi. Küçükbalçık, geçmişte birçok kez farklı kadınlarla objektiflere yakalanansa da Kiboş kocasını hep bağrına bastı. Onca olayda kendi deyimiyle 'kofti' bir durum bulamayan Kibariye, daha önce benim de 2018 yılında yazdığım ve magazin gündemine gelen boşanacaklar haberlerini de hep yalanladı. Bu aldatma vakalarının biri de 2018 yılında yaşanmıştı. 'Yine Kibariye ile Ali Küçükbalçık boşanıyor mu?', 'İşte o kadın!' gibi başlıklar magazin sayfalarını süslüyordu.

"EVE RAHAT GİRSİN DİYE SPOR HOCASI YAPTI"

Bu sefer, Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı spor hocası Doha Elenouty ile aşk yaşadığı ve hamile bıraktığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta Küçükbalçık’ın, eve rahat girsin diye sevgilisini kızı Birgül’ün spor hocası yaptığı ve Kibariye ile de tanıştırdığı haberleri magazin kulislerinde konuşuluyordu. Kiboş yine, 'Yuvamı kolay kolay bozmam, düşünme aşamasındayım. Ali istemezse hemen giderim. Sadece kızım Birgül için üzülüyorum o kadar' demişti. Çok geçmeden Lübnanlı Doha Elenouty, konuyla ilgili açıklama yapmış ve 'Ali Bey'le duygusal anlamda hiçbir bağım yok. Sadece dostane bir ilişkimiz var. Hamile olduğum da yalan. Ali Bey, Kibariye Hanım’ı çok seviyor' ifadelerini kullanmıştı.

İşte o röportaj:

16 Ocak 2019'da Doha Elenouty'e 'köşemde yayınlamak için bazı sorular sormak istiyorum' dedim. 'İstediklerimi tam söyleyemedim ve sana içimi dökmek istiyorum' diyen Doha’nın cevaplarını telefonuma kaydettim. O günlerde telefonumda yaşanan arıza nedeniyle röportaj kaldı. Geçtiğimiz günlerde karşıma çıkan röportajı dinleyince büyük şok yaşadım. 'Belgelensin affetmem' diyen Kibariye’ye 'işte belge' diyen bir röportaj karşıma çıktı ve bunu iki sene sonra kaleme aldım.

Türkiye’desin değil mi?

Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim babam Türk. Ben Türk'üm, Lübnanlı değilim. Annem Lübnanlı. 14 yaşından beri Türkiye’de modellik yapıyorum. Birçok defileye çıktım. Sonra spor hocası olmaya karar verdim sporu sevdiğim için. Bir de üniversite okudum spor üzerine. Onun için spor yapmaya karar verdim.

"O KADAR ÇOK ÜZÜLDÜM Kİ PSİKOLOJİM BOZULDU"

Kibariye ve eşi ile gündeme geldin. Kibariye neden boşanmak istedi? Senden niye kıskanmış olabilir?

Hamile oldum, çocuk aldırdım yani kıskanır. Kocası, basın, çocuk... Ben de olsam ben de kıskanırım!

Sana ilgi duyuyor muydu Ali?

İlgi duyuyordu. Benden sonra başka bir kadın daha çıktı. Onunla da aşk yaşamış. İnan o kadar çok kırıldım ki, o kadar çok üzüldüm ki psikolojim bozuldu. Günah. Sonuçta ben de 22-23 yaşında bir kızım. Benim de hayatımda insanlar var. Benim de annem var, benim de babam var. Benim de ailem var.

Sizin aranızda bir aşk oldu mu?

Aşk yaşadık.

Hiç evine gittin mi onların?

Evine gittim.

Sordu mu Kibariye hamile olup olmadığınla ilgili sorular?

Hamileymişsin Doha, gel buraya, aşk yaşamışsın, hamileymişsin. Seni Lübnan’dan o getirmiş. Çok iyi niyetli bir insan olduğum için, sonradan gülerek anlattım 'böyle böyle' diye.

Görüşüyor musun onlarla?

Hayır, hayır hayır. Hiçbir şekilde görüşmüyorum.

Ali Bey’le görüşüyor musun?

Hayır, hiçbir şekilde görüşmüyorum. Herkes hata yapmaya meyilli.

Neler yaşadın?

Çok şeyler yaşadım. Annemden tepki aldım, babamdan tepki aldım, ailemden tepki aldım, amcamdan tepki aldım. Doha şöyle bir kız. Doha, Ali Küçükbalçık’la anılan, yuva yıkan...