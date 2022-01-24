Doktor 'Bir şeyin yok' deyip eve gönderdi, 3 gün sonra öldü

Posta.com.tr | Doktoru tarafından geri çevrilen ve bir daha randevu alamayacağına dair tehdit edilen adam, 3 gün sonra hayatını kaybetti. 40 yaşındaki Raymond Scougall, birkaç yıl önce bıçaklanması sonucu oluşan fıtık nedeniyle çektiği acılara bir çözüm bulmak için doktorunu ziyaret etti. Ancak karnındaki görüntüye rağmen, doktoru görmesine gerek olmadığı söylendi ve bir daha randevu alamayacağına dair tehdit edilerek evine gönderildi. Ancak üç gün sonra kardeşi Gary, onu yerde ölü halde yatarken buldu. Ölümünden birkaç gün sonra, kardeşinin evine gelen, 'sebepsiz yere doktoru görmeye gelmeye devam ederse bir daha randevu alamayacağına' dair mektup buldu.

BIÇAKLANMIŞTI

Raymond ve Gary, 9 yıl önce bıçaklanmış, suçlu hapse atılmıştı. Yaralanmanın ardından ikisi de ameliyat olmuş. Gary'nin ameliyatı başarılı geçerken kardeşi mide fıtığı yaşadığı için 5 kez daha bıçak altına yatmıştı.

Öldüğü zaman, Raymon'un mide fıtığı bir bebek kafası büyüklündeydi. Doktordan acısının giderilmesi için yardım istemeye devam etti ancak onlar yardım etmedi. Annem ona hastaneye ve ameliyata ihtiyacı olduğu için devlet hastanelerinden randevu aldı ancak yardımcı olmadılar. Mide duvarının artık bağırsaklarını tutamayacağını söylediler. Mide duvarı, fıtığın baskısını kaldırmadı. Yıllardır acı çekiyordu ve giderek kötüleşiyordu. Acısının giderilmesi için doktora gidip geliyordu ancak hiçbir şey yapmıyorlardı. Her gün midesindeki deliği temizlemesi gerekiyordu. 23 Aralık günü çok acı çektiği için annemle doktora gittiler. Ancak doktor 'buraya gelmene gerek yok. Hiçbir şeyin yok' dedi.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Raymon'un otopsi raporunda, fıtığının mide duvarını patlatması sonucu aşırı kan kaybından öldüğü ortaya çıktı. Ancak ölümünün ardından hastaneden gelen mektupla aile bir kez daha yıkıldı. Mektupta şunlar yazıyordu:

23 Aralık'ta ameliyat için başvurdunuz. Ameliyat gerektiren bir neden yoktu ve gitmeniz istendiğinde yöneticimize küfrettiniz. Bu durumun devam etmesi halinde randevu listemizden çıkarılacaksınız.

Hastaneden bir sözcü ise konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

MİDE FITIĞI NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide fıtığı, mide ile yemek borusu arasındaki kasların zayıflaması veya erimesi ile midenin yemek borusuna doğru sarkması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Farklı nedenlerle birlikte midenin yukarı kısmındaki kasların zayıflık ve genişliğe meyilli olması da mide fıtığına neden olabilir. Yani bu hastalık diyafram kasının zayıflamasıyla ortaya çıkmaktadır. Her yaşta görülebilen mide fıtığı genellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde ortaya çıkmaktadır. Mide fıtığına yol açan birçok neden vardır. Obezite, sağlıksız beslenme nedeniyle sürekli kabız olmak, ileri yaşa bağlı kas zayıflamasının ortaya çıkması, kronik sigara içiciliği, genetik olarak bu hastalığa bedensel yatkınlık, kaygılı ve stresli yaşam mide fıtığının ortaya çıkma ihtimalini artırır. Ağır taşıma, hamilelik ve vücudu aşırı zorlama da nedenler arasında sayılabilir. Mide fıtığı tedavi edilmediği takdirde bazı hastalarda şiddetli reflüye neden olabilir. Belirtileri ise şu şekilde karşımıza çıkabilir:

Ağız kokusu

Midede ve göğüs arkasında yanma, ekşime

Yemek esnasında boğazda ve yemek borusunda takılma hissi

Gece yüksek yastıkta yatma ihtiyacı,

Öksürük krizleri, ses kısıklığı

Ani geğirmeler

Ağırlık kaldırırken, eğilirken, dışkılamada göğüs kafesi arkasında yanma, ağrı

Gıda artıklarının aniden ağıza gelmesi

Paraösefagial tipte mide kanaması, kanlı kusma

Bazı durumlarda mide fıtığı acil olarak ameliyatla tedavi edilmelidir.



