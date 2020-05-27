Doktor çift hastanede evlendi

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan St Thomas Hastanesi’nde çalışan doktor Annalan Navaratnam (30) ile hemşire Jann Tipping (34) corona virüs salgını sebebiyle düğünlerini erteledi. Genç çift, düğünlerini çalıştıkları hastanedeki küçük kilisede gerçekleştirdi. Misafirler ise düğüne hastanenin kilisesinden internet üzerinden yapılan canlı yayınla katıldı.

Hemşire Tipping, “Düğünü hepimiz hala sağlıklıyken yapmak istedik, hatta herkes bizi bir ekrandan seyretmek zorunda kalmalarına rağmen” dedi.

Hastanenin kilisesinde çalışanlar, çiftin düğününün gerçekleşmesi için çok çalıştıklarını ve izin alma sürecinin uzun sürdüğünü söyledi.

Hemşire Tipping, çalıştıkları yerde evlenmenin kendileri için çok özel bir durum olduğunu çünkü son zamanlarda hayatlarının büyük bölümünün hastanede geçtiğini söyledi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise çiftin düğünü kutlayarak, sosyal medyadan kutlama mesajı yayınladı.