Doktor cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Doktor cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede doktor Fikret Hacıosman'ın öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde doktor Hacıosman, odaya girdikten hemen sonra saldırgan odaya giriyor. Kısa bir süre sonra hastanede panik yaşanıyor