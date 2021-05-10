Ankara’da kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan (47), 8 ay önce evlendiği işsiz eşi Mehmet Erdoğan (47) tarafından oğlunun gözü önünde öldürüldü. Mehmet Erdoğan ifadesinde, "Eşim bana sürekli 'Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim' diyordu. Olay günü de bu konu üzerine tartıştık ve kendisini bıçakladım" dedi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan ile gece saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Zeynep Erdoğan'ı, ilk evliliğinden olan oğlu A.A. evde bulunduğu sırada 5 yerinden bıçakladı. Zeynep Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Erdoğan panikle evden kaçtı. A.A., dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesi alan Zeynep Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Zeynep Erdoğan'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Mehmet Erdoğan'ın olay sırasında darp etmesi nedeniyle hafif yaralanan A.A. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Mehmet Erdoğan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ümitköy'de kendisine ait aracın içinde yakalanarak gözaltına alındı.

"EŞİM BANA SÜREKLİ 'YAKIŞIKLI DEĞİLSİN' DİYORDU"

Mehmet Erdoğan ve Zeynep Erdoğan'ın, 9 ay önce internette tanıştığı ortaya çıktı. Mehmet Erdoğan'ın kendisini mühendis olarak tanıttığı ancak uzun süredir işsiz ve meslek sahibi olmadığı öğrenildi. İkisi de ikinci evliliklerini yapan çiftten Zeynep Erdoğan'ın 1, Mehmet Erdoğan'ın 2 çocuğu olduğu belirtildi. Şüpheli Mehmet Erdoğan'ın polise verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Mehmet Erdoğan'ın, "Eşim bana sürekli 'Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim' diyordu. Olay günü de bu konu üzerine tartıştık ve kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi.

Öte yandan kadın doğum uzmanı olan Zeynep Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hamile kadınlara önerilerde bulunduğu, özellikle koronavirüs döneminde hamile kadınların daha dikkatli olması gerektiğini belirttiği görüldü.



