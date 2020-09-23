Doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan saldırganın cezası belli oldu
İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan saldırgan, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.
23 Eylül 2020, Çarşamba 16:16 Son Güncelleme:
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanık Bayram Kaynak kendini şöyle savunmuştu:
"O öfkeyle ne yaptım bilmiyorum. Normalde bunları yapacak bir insan değilim. Aralarda ne yaptığımı hatırlamıyorum. Gözümü karakolda açtım. Uyuşturucu bağımlısı değilim. Yanımda bir parça jilet vardı. Cüzdanımdaydı. Güvercin besliyorum. Jileti güvercinlerin kanatlarını bantlamak için yanımda taşıyorum. Jileti hangi olay üzerine ve neden çıkarttığımı hatırlamıyorum. Ben olaylara öfkelendim. Ağrılarımı kesecek ilaç istiyordum."