Antalya’da oturan pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için Balıkesir Akçay’daki, bir yakınına ait eve gitmek için yola çıktı.

Annesinden ayrı yaşayan ve İzmir’de emekli olduktan sonra market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da, daha önceden otomobiline GPS cihazı yerleştirdiği kızını takibe aldı.

KIZINI OTOMOBİLDEN İNDİRİP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Havran rampalarında Mustafa Ali Yılmaz, kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı. Aracı bariyere çarpan kızına annesinin yerini soran Yılmaz, cevap alamadı. Bunun üzerine kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına getiren Mustafa Ali Yılmaz, tabancayla peş peşe ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gülnur Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, kırsal alana kaçan babası Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gülnur Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi’ne sevk edildi.

KORKUNÇ CİNAYETİN AYRINTILARINI ANLATTI

Mustafa Ali Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, ’tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı. Mustafa Ali Yılmaz’ın mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, Balıkesir’in Havran ilçesine kadar takip ettiği kızı Gülnur Yılmaz’a selektör yaptığını, ancak durmayınca arkadan yavaşça çarptığını anlatan Mustafa Ali Yılmaz, kaza yapınca araçtan inip, yanına gittiğini söyledi.

ÖNCE AYAĞINA TEK EL ATEŞ ETTİ

Yılmaz, araçta boşanma aşamasındaki eşini göremediğini, kızının yanında 2 kız arkadaşının bulunduğu ifade etti. Araçtan inen kızının annesiyle ilgili kendisini tahrik eden sözler sarf ettiğini, bunun üzerine de ruhsatlı silahını çıkarıp, ayağına tek el ateş ederek yaraladığını kaydetti.

AYAKLARI TİTREYİNCE ACI ÇEKMESİNİ İSTEMEMİŞ!

Mustafa Ali Yılmaz, yere düşen kızı Gülnar’ın kanlar içinde kaldığını ve ayaklarının titrediğini görünce de acı çekmemesi için 10 el daha ateş edip öldürdüğünü iddia etti. Baba Yılmaz, amacının eşini bulmak olduğunu, kızını öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu söylediği ifade edildi.

ACILI ANNENİN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Hayatını kaybeden Gülnur Yılmaz bugün İzmir’de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Evladının tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan anne Gülden Yılmaz, "Ben seni öpmeye kıyamadım. Ne yaptı sana kızım. Yavrum, açmamış gülüm benim. Bitti mi annem her şey. Her şeyi bitirdin mi annem. Sevemeyeceksiniz bir daha kızımı, son bir kez daha sevin. Üstüne neler örtmüşler bakın" dedi.

Kızının fotoğrafını alıp öpen acılı anne, ayakta durmakta güçlük çekti. Genç kızın ağabeyi Göz Doktoru Kerem Yılmaz da gözyaşlarına boğuldu.

ANNESİNE BAKMAK İÇİN NÖBETE KALIYORDU

Akdeniz Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak görev yapan Gülnur Yılmaz’ın annesini babasından korumak için yerini söylemediği ve annesine bakmak için hastanede sürekli nöbet tuttuğu öğrenildi.

ANNESİNİ KORUMAK İÇİN YERİNİ SÖYLEMEDİ

Genç kız annesine ‘Anne bana bir şey yapamaz’ dediği ve babasının kendisini öldürebileceğini düşünmediğini öğrenildi. Annesini ölümle tehdit eden baba Mustafa Ali Yılmaz’ın olay günü de annesinin yerini söylemediği ve annesini koruduğu için kızını öldürdüğü ifade edildi.

BOŞANMA DAVASI 9 TEMMUZ’DA

Bu arada, Mustafa Ali Yılmaz ile eşinin Ocak ayında açılan boşanma davasının ilk duruşmasının 9 Temmuz’da görüleceği öğrenildi.

