TMZ’ye konuşan Öz, içeride kalan insanların Koronavirüs'le mücadele için önerilen sosyal mesafenin olumsuz etkilerine karşı bol bol cinsel ilişkiye girmeyi önerdi. Öz, “Eğer öteki yarınızla birlikte karantinaya girdiyseniz en iyi çözüm cinsel ilişki. Gerilimi azaltacak ve daha uzun yaşayacaksınız. Belki bebek yapacaksınız. Bu birbirinizin yüzüne bakıp sinirine dokunmaktan daha iyi” dedi.

Doğum oranlarında artış yaşanacak

Dr. Öz, fiziksel teması öneren az sayıda uzmandan biri. Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) sosyal mesafe çerçevesinde insanların birbirinden en az 1.8 metre uzak durması gerektiğini savunuyor.

Öz’ün tavsiyelerine mesafeli yaklaşan uzmanlar da yorumda bulundu. Long Island’da acil servis doktoru Dr. Frederick Davis, salgın sırasında cinsel ilişki konusunun gri bir alan olduğunu söyledi. Davis, “Eğer hiçbir semptom göstermiyorsanız cevap evet. 8-9 ay içinde doğum oranlarında patlama bekliyorum” diye konuştu.

El yıkama tekniği

Öz, Jimmy Fallon’ın Tonight Show programına katıldığında el yıkama yöntemleriyle gündeme gelmişti. Kapsamlı bir şekilde el yıkanması gerektiğini ve Koronavirüs'le mücadele etmek için detaylıca el yıkamanın önemli olduğunu dile getiren Dr. Öz, el yıkama hareketlerine, 'Turkish Twist' ismini vermişti.

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