Doktor Mehmet Öz'den karantina tavsiyesi: Gerilimi azaltmak için sık sık cinsel ilişkiye girin
Yakın dönemde Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlatan Doktor Mehmet Öz şimdi de karantinadayken yapılabilecekler hakkında bilgilendirdi. Öz, evde kalan çiftlerin gerilimi azaltmak için 'bol bol cinsel ilişkiye girmesini' tavsiye etti. Fiziksel teması az sayıda öneren uzmanlar arasına Mehmet Öz'de katıldı.
18 Mart 2020, Çarşamba 12:46 Son Güncelleme:
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TMZ’ye konuşan Öz, içeride kalan insanların Koronavirüs'le mücadele için önerilen sosyal mesafenin olumsuz etkilerine karşı bol bol cinsel ilişkiye girmeyi önerdi. Öz, “Eğer öteki yarınızla birlikte karantinaya girdiyseniz en iyi çözüm cinsel ilişki. Gerilimi azaltacak ve daha uzun yaşayacaksınız. Belki bebek yapacaksınız. Bu birbirinizin yüzüne bakıp sinirine dokunmaktan daha iyi” dedi.
Doğum oranlarında artış yaşanacak
Dr. Öz, fiziksel teması öneren az sayıda uzmandan biri. Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) sosyal mesafe çerçevesinde insanların birbirinden en az 1.8 metre uzak durması gerektiğini savunuyor.
Öz’ün tavsiyelerine mesafeli yaklaşan uzmanlar da yorumda bulundu. Long Island’da acil servis doktoru Dr. Frederick Davis, salgın sırasında cinsel ilişki konusunun gri bir alan olduğunu söyledi. Davis, “Eğer hiçbir semptom göstermiyorsanız cevap evet. 8-9 ay içinde doğum oranlarında patlama bekliyorum” diye konuştu.
El yıkama tekniği
Öz, Jimmy Fallon’ın Tonight Show programına katıldığında el yıkama yöntemleriyle gündeme gelmişti. Kapsamlı bir şekilde el yıkanması gerektiğini ve Koronavirüs'le mücadele etmek için detaylıca el yıkamanın önemli olduğunu dile getiren Dr. Öz, el yıkama hareketlerine, 'Turkish Twist' ismini vermişti.