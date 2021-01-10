Türkiye Doktor, öğretmen ve esnaf 3 kardeş corona virüsten hayatını kaybetti

Doktor, öğretmen ve esnaf 3 kardeş corona virüsten hayatını kaybetti

Türkiye

Doktor, öğretmen ve esnaf 3 kardeş corona virüsten hayatını kaybetti

Samsun'da, 40 yaşındaki esnaf Kenan Emirhan, özel hastanede görevli doktor 36 yaşındaki Necati Emirhan ve 33 yaşındaki öğretmen Selman Emirhan kardeşler, corona virüs nedeniyle 1 ay içinde hayatını kaybetti.

10 Ocak 2021, Pazar 16:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kentte, bir ay önce Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Kenan Emirhan, corona virüse yakalanarak tedaviye alındı. Emirhan, tedavi gördüğü hastanede 4 Aralık’ta hayatını kaybetti. Kenan Emirhan ilçede toprağa verildi. Bafra ilçesinde özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Kenan Emirhan’ın kardeşi Dr. Necati Emirhan da bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Dr. Emirhan, 7 Ocak’ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Dr. Necati Emirhan, görev yaptığı özel hastanede düzenlenen törenin arından Çarşamba'da defnedildi.

İki kardeşin ölümünün ardından en küçük kardeş olan öğretmen Selman Emirhan’ın da yapılan tetkiklerin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı. Kentteki hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selman Emirhan, dün yaşamını yitirdi.

Ağabeyleri gibi corona virüs mücadelesini kaybeden 2 çocuk babası öğretmen Selman Emirhan, Çarşamba ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Emirhan kardeşlerin, 1 ay içinde yaşamlarını yitirmesi, kenti hüzne boğdu.

Emirhan kardeşlerin, dayıları olan Teyfik Akbaş'ın da koronavirüsten 20 gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ailede, Emirhan kardeşlerin, halası Mesure Akbaş'ın da koronavirüs nedeniyle Çarşamba Devlet Hastane'sinde yoğun bakım servisinde entübe durumda olduğu öğrenildi.

İlgili Haberler
Sosyal medyada 'Melek İpek serbest bırakılsın' paylaşımları yapılıyorAleyna Yurtkölesi'nin katilini kameraya yansıyan dövmesi ele verdiAleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Ablacım size nasıl bir ‘ben’ lazımdı?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Özetli-yorum
Rauf Tamer
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Murat Gülderen
2.000 liranın altındaki en iyi 10 telefon
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Trump’ın azledilmesi çok tehlikeli olur
Hakan Çelik
Murat Çelik
Bir bilenden ABD analizi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kölecilerin bayrağıyla Senato’ya baskın...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Beklentilerimiz ve biz seni çok bekledik 2021
Banu Şen
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi