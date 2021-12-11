Ekonomi Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi
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Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi

Ekonomi

Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi

Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler TBMM Sanayi Komisyonu’na geri çekildi.

11 Aralık 2021, Cumartesi 23:55 Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na geri çekildi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doktor ve diş hekimlerine ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler ihdas edilmişti. Bu maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ın imzasıyla komisyona çekildi. Komisyon konuyla ilgili 12 Aralık tarihinde toplanacak.

İHA

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