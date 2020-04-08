Türkiye Virüsle savaşan doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız kamerada

Virüsle savaşan doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız kamerada

Türkiye

Virüsle savaşan doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız kamerada

Sağlık çalışanları corona virüse karşı canla başla savaşırken Kartal'da doktor ve hemşirelerin çantasını çalan hırsız kameraya yakalandı.

08 Nisan 2020, Çarşamba 13:49 Son Güncelleme:
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Corona Virüse karşı sağlık çalışanları zor şartlarda çalışmaya devam ediyorlar. Fakat vicdansız bir hırsız ise Kartal’da bir hastanede çalışan doktor, hemşire, güvenlik görevlisinin çanta ve cüzdanlarını çaldı. Vicdansız hırsız polis tarafında yakalanırken hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Kartal'da doktor ve hemşilerin çantalarını çalan hırsız kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, 28 Mart'ta Kartal Cevizli Mahallesinde bulunan bir hastanede doktor Burcu A.(27) ve hemşire Seren Y.(20)'nın sırt çantaları ile aynı hastanede özel güvenlik olarak görev yapan Dilek E.(31) ile temizlik görevlisi Sevilay E.(41)'nin cüzdanlarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yakalandı

Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, Engin K. (31)'yi aynı gün hastane bahçesinde yakaladı.

Cezaevine gönderildi

"Kasten Yaralama" suçundan kaydı bulunan Engin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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