Türkiye Doktora 10 yıl hapis istemi! Hastasından istediği duyulunca...

Doktora 10 yıl hapis istemi! Hastasından istediği duyulunca...

Türkiye

Doktora 10 yıl hapis istemi! Hastasından istediği duyulunca...

Son dakika haberine göre, Bursa'da kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Tamer Türk, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL istediği iddiasıyla tutuklandı. Prof. Dr. Tamer Türk için irtikap suçundan 10 yıl hapis cezası isteniyor.

31 Ekim 2021, Pazar 10:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa'da ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL istediği iddiasıyla tutuklanan kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Tamer Türk'e ‘irtikap’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, hasta yakınının şikayeti üzerine Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli olan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Tamer Türk hakkında soruşturma başlattı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, seri numaraları belirlenen paraları aldığı öne sürülen doktoru yakaladı.

DOKTOR İDDİALARI YALANLADI

Sorgusu sonrası, ‘irtikap’ suçundan adliyeye çıkartılan Prof. Dr. Tamer Türk, savcılık ile 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, "Ben, 29 yıllık hekimim. Birçok ameliyat gerçekleştirdim. Hiçbir hasta ve yakınından para almadım. Asılsız olan iddiaları kabul etmiyorum" dedi.

Prof. Dr. Türk, tutuklanarak cezaevine kondu.

'İRTİKAP' SUÇUNDAN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcılığı, geçen eylül ayında meydana gelen olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonunda Kalp ve Damar Cerrahi Prof. Dr. Tamer Türk hakkında, Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘irtikap’ suçundan 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Prof. Dr. Türk'ün yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

İlgili Haberler
Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'dan kahreden haber! Cesedi bakın nerede bulundu



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Pazar notları
Rauf Tamer
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Hakan Çelik
Türkiye için çok kritik iki zirve
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Murat Çelik
COVID–19 pozitifim
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in ilan edildiği küçük ev…
Oral Çalışlar
Banu Şen
Cam ve yeşilin büyüsü
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Antalya'da 8 kişinin yaralandığı takla atan midibüsle ilgili korkunç iddia!