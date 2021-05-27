Türkiye Doktora bıçaklı saldırı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Affı mümkün değil

Doktora bıçaklı saldırı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Affı mümkün değil

Türkiye

Doktora bıçaklı saldırı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Affı mümkün değil

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Ertan İskender, poliklinikte hastası Bayram N. tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Yaralanan doktorun durumunu yakından takip ettiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." ifadelerini kullandı.

27 Mayıs 2021, Perşembe 23:11 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde meydana geldi. Asistan doktor Ertan İskender, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hastaneye gelerek taşkınlık yapan hastası Bayram N.'yi uyardı. Bayram N., üzerindeki bıçağı çıkararak İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Yaralanan Ertan İskender, hastanenin acil servisine götürülerek tedaviye alındı. Doktorun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bıçaklı saldırgan Bayram N. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Bayram N.'nin, bir kaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip, taşkınlık yaptığı belirtildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bayram N.'nin, bugün de aynı şekilde hastanede bağırarak taşkınlık yaptığı, doktorun uyarması üzerine de bıçakla saldırdığı öğrenildi.

"AFFI MÜMKÜN DEĞİL"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktora gerçekleştirilen saldırının ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bakan Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ankara Diş Hekimleri Odası tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender, poliklinik yaptığı sırada bir hasta tarafından elinden ve belinden bıçaklandı. Hastaneyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Fatih POYRAZ- Burak TEKİN/ANKARA(DHA)

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