Doktora öğrencileri çift burs alacak

YÖK tarafından, YÖK 100/2000 Doktora Bursu kapsamında bu yıl doktora öğrencilerine verilen burs miktarı, çalışmayan öğrenciler için aylık 2 bin 250 TL idi.

Bundan böyleTÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getirebilen bursiyerler, çift burs alacak. Bursiyerlerin burs ödemeleri, TÜBİTAK tarafından aylık 4 bin 500 TL’ye tamamlanacak.