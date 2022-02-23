3 yıl önce hayatlarını birleştiren İstanbul'da diş doktoru olan Eda A., bankacı eşi Batuhan Ç.'nin arasında maddi kaynaklı tartışma meydana geldi. Eşinden araba almak için düğünde takılan altınları bozdurmasını teklif eden Batuhan Ç., Eda A. tarafından 'Doktora yapıyorum bu nedenle ödeme yapacağım altınları bozdurmak istemiyorum' cevabını aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bankacı olan Batuhan Ç. eşinin hesaplarına gizlice girerek Eda A.'nın evlenmeden önce hesabında yaklaşık 165 bin lira olduğunu bildiğini aktardı. Eda A. eşinin tehdit ve baskılarına dayanamayıp hesaplarında bulunan ziynet eşya ve yüklü miktardaki paraları devretti. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Eda A., bir de eşinin ölüm tehditleriyle karşılaşınca suç duyurusunda bulundu. 44,5 yıla kadar hapsi istenen koca Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

ARABA ALMAK İSTEDİ

Diş doktoru (30) Eda A., ve bankacı (28) Batuhan Ç., 2019 yılında evlenmeye karar verdi. Genç çift evlendikten sonra hesaplarında bulunan paralardan dolayı tartışmaya başladı. İddiaya göre Batuhan Ç., eşine araba almak istediğini söyleyerek düğünde takılan altınların bir kısmını bozdurma teklifinde bulundu. Ancak Eda A., doktora yaptığını bu nedenle okula yüklü miktarlarda ödeme yapacağını bu nedenle altınları bozdurmak istemediğini söyledi.

HESABINDAKİ PARALARI İSTEDİ

Aradan geçen bir süre sonra Batuhan Ç., bu kez eşine evlenmeden önce hesabında yüksek miktarda ziynet eşya ve para olduğunu, bu durumu kendisine hiç bahsetmediğini söyledi. Eda A., ise parayı eğitim masrafları için kullanacağını bu yüzden bahsetmediğini belirtti. Ancak genç adam kendisinin bankacı olduğu için öğrenebildiğini, parayı hesapta tutmak yerine vadeli hesapta değerlendirebileceğini söyleyerek eşinden biriktirdiği parayı istemeye başladı.

PARA TARTIŞMASI EVLİLİK BİRLİĞİNİ BOZDU

Eda A., eşinin teklifini kabul etmeyince iddiaya göre aralarında yine tartışmalar yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Eda A., hesaplarında bulunan paralardan farklı tarihlerde toplamda 65 bin lira verdi. Ancak eşi kendisine tüm paraları göndermesi için sürekli baskıda bulunarak yine iddiaya göre sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunuyordu. Çift arasında para yüzünden çıkan tartışmalar evlilik birliğini bozmaya devam edince akrabaları da tartışmalara şahit olmaya başladı.

'PARALARI VERMEZSEN CENAZEN ÇIKAR'

Batuhan Ç., son olarak eşine devlet bankasında işe girmek için başvuruda bulunduğunu, sürecin olumlu geçtiğini bu nedenle hesaplarındaki tüm paraları kendisine göndererek mal beyanında bulunacağını söyledi. Eda A., daha önceden verdiği paraları istemesine rağmen eşinden alamayınca paraları vermek istemedi. Çift arasında para yüzünden çıkan kavgada Batuhan Ç., 'Parayı ve altınları vermemenden dolayı işimden olursam seni öldürürüm. Para ve altınları göndereceksin yoksa cenazen çıkar' diyerek tehditler savurdu.

PARA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

Tehdit ve hakaretlere maruz kalan genç kadın eşinin baskısına dayanamayınca banka kasasında bulunan ziynet eşya ve paraları eşine teslim etti. Batuhan Ç., bir süre sonra eşinden hesabında bulunan 98 bin lirayı da kendisine göndermesini istedi. Genç kadın ne kadar dirense de öfkeli koca internet bankacılığı üzerinden eşinin paralarını kendisine transfer etti. İkili arasında yaşanan tartışmalar bir süre sonra kavgaya dönüşünce Batuhan Ç., farklı zaman dilimlerinde eşini darp etti.

'ZORLA ALMADIM' DEDİ

Mağdur kadın üzerindeki tehdit ve hakaretlere dayanamayarak durumu emniyet güçlerine bildirdi. Eşinin kendisinden zorla paralarını aldığını, ölüm tehditlerine maruz kaldığını kişisel verilerini mesleğinden dolayı izinsiz kullandığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Batuhan Ç., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli eşini tehdit etmediğini, zorla parasını almadığını iftiraya maruz kaldığını belirtti.

44,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Batuhan Ç.'nin eşine yönelik, 'eşe Karşı Basit Yaralama', 'Yol Kesmek Suretiyle Yağma', 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek', Başkasının Bir Malı Teslimi Alınmasına Karşı Koymaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağme' ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenledi. 44,5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemende hakim karşısına çıkacak.



