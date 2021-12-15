Hastanelerde ve sağlık merkezlerinde görev yapan inlerce doktor, HEKİM-SEN ve TTB’nin grev çağrısına uyarak iş bırakma eylemi yapıyor. Sendikaların çağrısı ile yapılan grev iki gün yarım ve 1 tam gün olmak üzere 3 günü kapsayacak. Bu kapsamda doktor muayenesi için hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar, doktorların 15 Aralık tarihinde çalışıp çalışmadığını ve hastanelerin açık olup olmadığını araştırıyor.

15 ARALIK BUGÜN DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU? HASTANELER AÇIK MI?

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİM-SEN) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev çağrısı yaptı.

İki kuruluş da grev kararı aldı. HEKİM-SEN üyesi doktorlar 14-15 Aralık yarım gün, 16 Aralık Perşembe tam gün; iş bırakma eylemi yapacak.

HEKİM-SEN'den yapılan açıklamada ise, "15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır." denildi.

DOKTORLAR NEDEN GREVDE?

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi. Özlük haklarına ilişkin düzenleme ise Sağlık Komisyonu'nda geniş çaplı görüşülecek. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, yeni maddelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsayıcı şekilde olmasını memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.



