Doktoru bıçaklayan zanlı güvenlik kamerasında

Gaziantep’te 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor Kutlay Kandemir’i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı

06 Ağustos 2019, Salı 18:52 Son Güncelleme:
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Doktoru bıçaklayan zanlı güvenlik kamerasında

Şehitkamil ilçesinde bulunan 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, göz doktoru Kutlay Kandemir, sağlık raporu alamayan hasta tarafından bıçaklanmıştı.

KAMERAYA YAKALANDI

Doktor Kandemir’i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastaneden koşarak uzaklaşan şüpheli, hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. 

GAZİANTEP (İHA)

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