Doktoru bıçaklayan zanlı güvenlik kamerasında
Gaziantep’te 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor Kutlay Kandemir’i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Şehitkamil ilçesinde bulunan 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, göz doktoru Kutlay Kandemir, sağlık raporu alamayan hasta tarafından bıçaklanmıştı.
KAMERAYA YAKALANDI
Doktor Kandemir’i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hastaneden koşarak uzaklaşan şüpheli, hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
GAZİANTEP (İHA)