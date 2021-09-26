İntihar eden doktoru Güven Mete'nin kalça protezi ameliyatında toplardamarını keserek diyalize mahkum ettiği Seher Uygun'un(50) çilesi bitmiyor. Böbreğini kaybeden kadın, Yalova Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ancak dava reddedildi. Karşı tarafın avukat ücretini de dava açan Uygun'un ödemesine karar verildi. Kadın davayı kaybedince; hastane avukatları vekalet ücretinin tahsili için Uygun'a icra takibi başlattı. Kadının emekli maaşına haciz kondu.Avukatı Erdi Yıldız ise mahkemenin verdiği kararı istinafa götürdü. Dosya Bölge Adiye Mahkemesine gönderildi. Uygun ise 'Mağdurum' diyerek yardım istedi.









50 yaşındaki Seher Uygun, 2014 yılında kalçasındaki rahatsızlık nedeniyle Yalova'daki özel bir hastaneye başvurmuştu. Ortopedi Doktoru Güven Mete tarafından muayene edilen kadının, kalça protezi ameliyatı olmuştu. Ameliyat sonrası tuvaletini yapmakta zorluk çeken kadının vücudunda şişme meydana gelince kadının, toplardamarının ameliyat sırasında kesildiği ortaya çıkmıştı. Yaşlı kadını ameliyat eden Doktor Güven Mete, Yalova'daki evinde bir intihar notu bırakarak canına kıymış ve doktor böbreğinin Uygun'a verilmesini vasiyet etmişti.

TAZMİNAT İSTEDİ

Seher Uygun, başına gelen vahim olayla ilgili avukatı Erdi Yıldız aracılığıyla Yalova Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak 100 bin liralık tazminat davası açtı. Avukat Yıldız dilekçesinde, Doktor tarafından yapılan hata sonrası Seher Uygun'un böbreğini kaybettiği ve yaşadıkları nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti. Dava, Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

ADLİ TIP, 'DOKTOR KUSURSUZ' DEDİ

İntihar ederek hayatına son veren Doktorun ve hastanenin avukatları ise, ameliyat sırasında ön görülemeyen toplardamar yaralanması ile karşılaşıldığını ve kanamanın kontrol altına alınarak ameliyatın bitirildiği ve bu olayın öngörülmesinin mümkün olmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi. Dosya, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp, Seher Uygun'a yapılan ameliyat sonrası akut böbrek yetmezliği rahatsızlığı taşımasının olağan olduğunu çünkü ameliyat sonrası bu klinik tablonun gelişebilecek olası sonuçlarından biri olduğuna dair rapor verdi.

DAVA REDDEDİLDİ, İCRALIK OLDU

Mahkeme, ATK raporu sonrası Seher Uygun tarafından açılan davayı reddetti. Dava reddi ardından karşı tarafın avukat ücretini de dava açan Uygun'un ödemesine karar verildi. Erdi Yıldız ise mahkemenin verdiği kararı istinaf etti. Dosya Bölge Adiye Mahkemesine gönderildi. Hastane avukatları vekalet ücretinin tahsili için, Seher Uygun'a bir de İcra Takibi başlattı.

MÜVEKKİLİM ENGELLİ KALDI

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan avukat Erdi Yıldız, ' Bu dava uzun yıllardır devam eden, haklı olduğumuz ve kazanmamız gereken bir davaydı. Müvekkilim, ameliyat sırasındaki bir hata nedeniyle engelli kaldı. Bunu tazmin etmek için hukuki yollara başvurdu. Haklı olduğu bir davaydı. Fakat, dava reddedildi. Bu kararı istinaf ettik. Üst mahkemeye yapılan itirazımızda doktor hatasının kabul edilmesi göz ardı edilmişti. İtirazımızda bu hususu önemle belirttik.

Dava reddedilince karşı tarafın avukatları vekâlet ücretinin tahsili için İcra yoluna başvurmuşlar. Elinde sadece emekli maaşı olan müvekkilimin, gelirine bir de haciz konuldu. Hukuki süreç devam ediyor, İnanıyorum ki Hukuk Mahkemesinde reddedilen davamızın gerekçesi, bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulacaktır' diye konuştu.

"YÜRÜME SIKINTISI ÇEKİYORDUM, ŞİMDİ ENGELLİYİM"

Seher Uygun, şunları söyledi:

"Ameliyat sonucu böbreklerimi ve sağlığımı kaybettiğim için yüzde 83 engelli kaldım. Günde 30 adet ilaç kullanıyorum ve ayda iki kez Yalova'dan İstanbul'a gidiyorum. Ömrümün sonuna kadar bu ilaçları içeceğim ve sürekli hastaneye kontrole gitmek zorundayım. Hastanede 4 aylık tedavi süreci geçirdim. Sol gözüm üzüntüden ve ağlamaktan dolayı hasar gördü, kanama oldu ve sol gözümden anjiyo oldum. Başıma gelen bu olay nedeniyle maddi ve manevi zarar gördüm, görmeye devam ediyorum. Sadece yürüme sıkıntısı çekiyordum, şu an engelliyim."