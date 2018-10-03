Doktoru öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ı öldüren zanlı tutuklandı

03 Ekim 2018, Çarşamba 18:19
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Bahçelievler'de özel bir hastanede psikiyatri doktorunu silahla vurarak öldüren zanlı Serhat T. çıkarıldığı mahkemece, “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Serhat T. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. 

(Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman)

'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME'

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Serhat T. “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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