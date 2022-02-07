Türkiye Doktoru vuran magandadan pes dedirten savunma: Öldürmek istesem öldürürdüm

Doktoru vuran magandadan pes dedirten savunma: Öldürmek istesem öldürürdüm

Türkiye

Doktoru vuran magandadan pes dedirten savunma: Öldürmek istesem öldürürdüm

Kayseri'nin Develi ilçesinde iş çıkışı evine giderken yolunu kestiği nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt’u (34) silahla ayağından vurmak suçundan tutuklu yargılanan Mehmet Göçer, duruşmada amacının korkutmak olduğunu söyledi. Doktorun uslubuna kızdığını belirten Göçer, "Öldürmeye yönelik bir kastım yoktu. Öldürmek istesem öldürürdüm. Konuşmak için gittim. Üslubundan dolayı sinirlendim. Olay bir an da gerçekleşti.” dedi.

07 Şubat 2022, Pazartesi 21:31 Son Güncelleme:
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Olay, geçen yıl 14 Haziran’da saat 16.30 sıralarında Camiicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Erdal Kurt'a, iş çıkışı evine yürüdüğü sırada uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Göçer tarafından tabanca ile ateş açıldı. Doktor Kurt ayağından yaralandı. Saldırgan Göçer, kaçmak isterken doktor Kurt tarafından yakalandı.

Kendisini yaralayan saldırganı etkisiz hale getiren Dr. Kurt, olay yerine gelen polise teslim etti. Şüpheli Mehmet Göçer, tutuklanarak cezaevine konulurken, KayseriCumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda 1’i kadın 3 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklanan sanıklar hakkında, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘öldürmeye azmettirme’ suçlarından dava açıldı.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında şikayetçi doktor Erdal Kurt ile avukatı Hacı Osman Yıldız hazır bulunurken, sanıklardan Mehmet Göçer, Seyfettin D. ve İdris A., tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGTBİS) aracılığı ile katıldı. Tutuklu sanık Sacide D. ise cezaevi ile bağlantı kurulamaması nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Olayda ayağından yaralanan doktor Erdal Kurt, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi. 

Doktor Kurt’u silahla vurarak yaralayan Mehmet Göçer ise tasarlama amacı gütmediğini belirterek, "Öldürmeye yönelik bir kastım yoktu. Öldürmek istesem öldürürdüm. Konuşmak için gittim. Üslubundan dolayı sinirlendim. Olay bir an da gerçekleşti. Korkutmak amacıyla yanına gitmiştim. Asla tasarlamadım” dedi.

3 tanığın dinlendiği duruşmada mütalaasını veren savcı, sanıklardan Mehmet Göçer ile Seyfettin D.’nin 'tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan müebbet hapis, İdirs A. ile Sacide A.’nın ise, ‘azmettirme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı karar vermek üzere erteledi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)

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