Türkiye 'Doktorum' diyerek herkesi muayene eden kişinin kimliği şaşkına çevirdi

'Doktorum' diyerek herkesi muayene eden kişinin kimliği şaşkına çevirdi

Türkiye

'Doktorum' diyerek herkesi muayene eden kişinin kimliği şaşkına çevirdi

Bozkurt'ta selden etkilenenlerin kaldığı Abana Erkek Öğrenci Yurdu'nda 'Doktorum' diyerek herkesi muayene eden kişinin aslında doktor olmadığı ortaya çıktı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 14:07 Son Güncelleme:
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Bozkurt'ta selden etkilenen bazı vatandaşların kaldığı Abana Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki görevlilerin şüphelenmesi üzerine gözaltına alınan genç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu.

'DOKTORUM' DİYEREK YURDA GİRDİ

Bozkurt'ta selden etkilenen bazı vatandaşlar, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Abana Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Antalya'dan bölgeye gelerek kendini doktor olarak tanıttığı iddia edilen D.Ç.Ö. (20), yurda girdi.

İLAÇ VERMİŞ

Rahatsızlığı olan bazı vatandaşları muayene eden D.Ç.Ö'nün, krem ve ağrı kesici gibi ilaçlar verdiği öne sürüldü. Görevlilerin şüphelenmesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan D.Ç.Ö, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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