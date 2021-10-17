Türkiye Doktorun ölümü yasa boğdu! Rafting yaparken...

Doktorun ölümü yasa boğdu! Rafting yaparken...

Türkiye

Doktorun ölümü yasa boğdu! Rafting yaparken...

Mersin'in Mut ilçesinde Göksu Irmağı'nda rafting yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Savaş Erçal (64), botun devrilmesi sonucu boğuldu.

17 Ekim 2021, Pazar 20:48 Son Güncelleme:
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Olay, saat 12.30 sıralarında Derinçay Mahallesi’nde meydana geldi. Yurt dışında nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Savaş Erçal, rafting yaparken, botun devrilmesiyle akıntıya kapıldı. Olayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgede arama yapan ekipler, Erçal'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Erçal'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin) (DHA)

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