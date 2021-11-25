Türkiye Doktorun tavsiyesini duyunca bıçakla saldırdı!

Doktorun tavsiyesini duyunca bıçakla saldırdı!

Türkiye

Doktorun tavsiyesini duyunca bıçakla saldırdı!

Son dakika haberine göre, Diyarbakır'da, kronik rahatsızlığını hatırlatarak 'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırıp kolundan ve omuzundan yaralayan H.E gözaltına alındı.

25 Kasım 2021, Perşembe 16:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Diyarbakır'da, şizofreni hastası olduğu iddia edilen H.E. (39) adlı kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatıp, kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Tanelçi'ne bıçakla saldırdı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omuzundan yaralanırken, H.E. gözaltına alındı.

SEDYE VE KOLTUKLARI PARÇALADI

Olay, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatarak, kilo vermesi gerektiğini belirten Dr. Aziz Tanelçi'ne bıçakla saldırdı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları da bıçaklayarak parçaladı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralanırken, H.E.'yi çevredekiler, uzaklaştırdı. H.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; H.E.'nin koridordaki doktora bıçakla saldırdığı, Dr. Aziz Tanelçi'nin de kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.



'SAĞLIKÇILARA ŞİDDETİN BOYUTU DEĞİŞTİ"

Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi Başkanı Nurhak Ensarioğlu, "Artık şiddetin boyutu değişti. Sağlıkçılara yapılan şiddetin boyutu artık silahlı ve bıçaklı saldırılara dönüştü. Bununla ilgili acil ve caydırıcı tedbirler alınmalıdır. Sağlık çalışanları canla ve başla görevlerini yaparken bu tür olaylarla karşılaşmaması, bu tür kendini bilmez insanların saldırısına maruz kalmamaları için acilen tedbirlerin alınması gerekiyor. Bununla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır. Sağlık çalışanları bu konuda mağdur edilmemelidir. Hayat kurtaran sağlık çalışanları bu yolda hayatını kaybetmemelidir. Pandemiyle mücadelede sağlık çalışanlarının mücadelesi ortadayken, maalesef kendini bilmez insanların bu tür olaylara başvurmaları sağlık çalışanlarının performansını düşürmektedir. Bugün yapılan saldırı, sağlık çalışanlarının can güvenliğinin olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Helalleşmek, yüzleşmek, hesaplaşmak…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
24 Kasım
Rauf Tamer
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pendik'teki markette satırlı dehşet! ‘Ayakkabılarını çıkarıp, sigara yaktı’