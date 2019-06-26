Doktoruyla konuşarak beyin ameliyatı oldu

N.Y. adlı kadın hasta, selülit şikayeti ile özel bir hastanenin Ortopedi Polikliniği'ne başvurdu. Yatarak tedavisi uygulanan hastanın sağ kolunda ve bacağında dört gündür devam ederek yavaş ilerleyen kuvvet kaybı tespit edildi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Oğuz Özel tarafından muayene edilen hastada 'subakut subdural hematom' yani beyin kanaması teşhis edildi.

KONUŞA KONUŞA AMELİYAT EDİLDİ

Acilen ameliyata alınan hastaya yaşı gereği genel anestezi uygulanmadı. Lokal anestezi altında bilinci açık şekilde, konuşturularak gerçekleştirilen ameliyatı başarılı sonuçlandı. Cerrahi sonrasında kısmi felci düzelen hasta, iki gün içinde yürümeye başladı.

İşlem sonrası açıklama yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op Dr. Oğuz Özel, hastanın sağlığının hızla iyiye doğru gittiğini söyledi.

DHA