Bebeklik Dokun tahmin et (Oyun)

Dokun tahmin et (Oyun)

Bebeklik

Dokun tahmin et (Oyun)

Çocuğa ne kazandırır? Dokunma duyusunu kullanarak akıl yürütme, kısa süreli ve aktif işleyen bellek alanlarını geliştirir.

30 Mayıs 2021, Pazar 16:55 Son Güncelleme:
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Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 3 kişi ve üzeri

Ne lazım? Tepsi ya da kutu- küçük nesneler


Nasıl oynanır? Bir tepsi içinde evde bulunan nesneler konur. (Toka, para, saç fırçası, cüzdan vb.) oyuncular bu nesneleri kısa süre gördükten sonra tepsinin üzeri bir bezle örtülür. Oyuncular sırasıyla nesnelere dokunarak doğru bir tahminde bulunmaya çalışırlar.

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