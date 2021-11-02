Döküntülerin nedeni 5. ve 6. hastalık olabilir

6. hastalık nedir?

Ateşli, döküntülü bir çocukluk çağı hastalığıdır. Rozeola, rozeola infantum ve ekzantem subitum olarak da adlandırılır. İlk 3 yaşta, özellikle 6-15 ay arası bebeklikte sık görülür.

Hangi sebeplerle ortaya çıkar?

Rozeola, en sık HHV-6 ve HHV-7 virüsleri nedeniyle ortaya çıkar. HHV-6 tükürük bezlerinde bulunur; çocuklardaki enfeksiyon daha büyük çocukların ya da çocuğa bakanların HHV-6 barındıran tükürükleriyle temasları sonucu oluşur.

Nasıl belirti verir?

Virüs vücuda girdikten sonra 5-15 günlük çoğalma dönemi olur. Bu dönemde genellikle belirti vermez ancak bazen burun akıntısı, boğazda ve gözlerde hafif kızarıklık gibi üst solunum yolu enfeksiyon bulguları olabilir. Boyunda veya daha nadiren başın arka tarafındaki lenf bezleri büyüyebilir. Bazı çocuklarda göz kapaklarında şişlik görülebilir. Hastalık ilerlediğinde çocukta 38-40 derece aralığında değişen ateş görülür. Ateşli dönemde çocuk huzursuz ve iştahsız olur. Hastalığa neden olan HHV-6 ve HHV-7 virüsleri, sinir sisteminde de enfeksiyon yapabilir. Ateşli dönem sırasında bu çocukların yüzde 5-10’u ateşli nöbet geçirir. Başka önemli bir hastalığı olmayan çocuklarda ateşli nöbet herhangi bir sakatlık bırakmadan iyileşir.

YANAKLARI MI KIZARDI?

Kızamığa benzeyen diğer bir çocukluk çağı hastalığı 5. hastalıktır (eritema enfeksiyozum). Kış mevsiminin sonunda ve ilkbaharın başında, 5-15 yaş arası çocuklarda sık görülür. Solunum sistemi salgılarıyla bulaşır, iyi seyirli bir hastalıktır. İlk önce yanaklarda parlak kırmızı döküntüler olur. Bu döküntüler, çocuklarda tokatlanmış yüz görüntüsüne neden olur. Sonrasında gövde ve kollarda-bacaklarda dantelimsi kırmızı renkli döküntüler gelişir.

Ateş kaç gün sürer?

Genellikle 3-5 gün devam eder ve sonra aniden düşer. Ateş düştükten 12-24 saat sonra gül renginde döküntüler belirir. Zaten hastalığın en önemli özelliği, ateş düştükten sonra görülen döküntülerdir.

Döküntüler kızamık ya da kızamıkçıktan nasıl ayırt edilir?

6. hastalığın döküntüsü gül renginde olur. Küçük (3-5 mm), ayrık, hafifçe kabarık pembe lezyonlar şeklinde gövdede başlar; genellikle boyun, yüz, kollara ve bacaklara doğru yayılır. Genellikle kaşıntılı olmaz ve 1-3 gün sonra kendiliğinden kaybolur. Aşının yaygın kullanımıyla önemli ölçüde azalan kızamık hastalığında ise döküntüler kırmızı renkte ve farklı büyüklükte olur. Alın ve yüzden başlayıp 3 gün içinde gövde, kol ve bacaklara doğru yayılır. Kızamıkta döküntüler birleşme eğilimindedir ve ağız içinde yanakta aft benzeri yaraların olması, ateş ile döküntülerin bir arada görülmesi ile 6. hastalıktan farklı özelliklere sahiptir. Aşının etkinliği sayesinde kızamıkçık ise günümüzde daha çok aşılanmamış adölesan (ergen) ve erişkinlerde görülür. Ateşle birlikte yüzden ve gövdeden başlayan, kollara-bacaklara yayılan pembe renkli döküntüler olur.

Nasıl tedavi edilir?

Çocukların büyük çoğunluğu kendiliğinden iyileşir. Ancak bağışıklığı baskılanmış çocuklarda önemli nörolojik komplikasyonlar gelişebilir, çok nadiren de olsa ölümcül olabilir. Huzursuzluğu ve ateşi olan çocuklarda parasetamol veya ibubrufen tedavisi faydalı olabilir. Etkilenen tüm çocuklarda yeterli sıvı desteği vermekte büyük fayda var. Bu arada hastalığın aşısı yok.