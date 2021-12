Bu, 23 yaşında Muş’un Varto ilçesinden çıkıp üniversiteyi okuyan bir genç kızın hikâyesi... Ronayi Şener’in... Ama bu öyküde asıl kahraman, kendi ve köyün Çocukları için tüm kazancını, servetini feda eden babası. Hikâye ise Ronayi’nin 8 yaşında, köylerine çok uzak olan okuluna giderken traktörden düşüp dişini kırmasıyla başlıyor. Kızını o halde gören baba anında karar veriyor. Ronayi, onu bugünlere getiren o kararı şu sözlerle anlatıyor: “Ben daha 8 yaşındaydım. Yine hava şartlarından dolayı okula gitmekte çok zorlandığımız bir gündü. Babam bizi okula götürmek için traktörün römorkuna koydu. Yollar her zamanki gibi çamurlu ve engebeliydi. Bir anda römorkun kapağı açıldı ve ben düştüm. Düşerken yüzüm demire çarptı. Yerden kalktığımda bir şey yok gibiydi. Babam hemen yanıma koştu ağzımın ortasındaki dişin yerinde olmadığını fark etti. O an ikimiz de çok üzüldük. O gün babam beni okula götürmedi, eve döndükten sonra da ‘Bu şekilde olmaz ben mezraya okul yapacağım’ dedi ve yaptı sağ olsun.

‘KADERİMİZ DEĞİŞTİ’

Yıllarca çalışıp didinerek edindiği 22 ineği vardı. O inekler babamın hem tek serveti hem de geçim kaynağıydı. Tüm ineklerini satıp okul yaptırma fikrini yakınlarıyla paylaştığında mezrada herkes ona ‘deli’ gözüyle baktı. ‘Ne yiyip içeceksin’ diye soranlara ‘Allah büyüktür’ cevabını veriyordu. Bütün hayvanlarını satıp Ziyaret Mezrası İlkokulu’nu yaptırdı. Babam bu okulla benim, kardeşlerimin ve köydeki diğer çocukların kaderini değiştirdi. O olmasaydı ben belki de şu an hayalimdeki işi yapmak için bu koltukta oturmak yerine çocuk yaşta evlendirilmiş, evde çocuk bakıyor olabilirdim. Ben şu an çalışıyorsam ailem için çalışıyorum. Kendi paramı kazanıp ayaklarım üstünde duruyorsam bu babamın sayesindedir. Her çocuk için babası özeldir ama benim babam çok daha özel.”

ŞİMDİ TEK İNEĞİ VAR

22 ineğini satıp mezraya okul yaptıran Şamil Şener şimdi zaman içinde aldığı bir inekle, zor şartlar altında geçinmeye çalışıyor. Ama kararından hiç pişman değil: “Ben 5’inci sınıfa kadar okudum ama bizim zamanımızda burada okuma yazmaya kimse önem vermezdi. Ben ise çocuklarım okusun diye elimde ne varsa feda etmeye hazırdım. Hayvanların hepsini o zamanın parasıyla 42 bin liraya sattım. Okulu yaptıktan sonra içindeki eksikleri yavaş yavaş tamamladım. 20’ye yakın çocuk buradan mezun oldu. Mezun olanlar dışında okula gönderilmeyen kızlar da gelip okuma yazma öğrendi.”

BU OKULDAN 3 ÜNİVERSİTELİ ÇIKTI

Köy okullarında taşımalı eğitime geçildikten sonra Ziyaret Mezrası İlkokulu hizmet vermeyi durdurdu. Ama o okulda okuyan 3 kişi üniversiteyi kazandı.Ronayi’nin yanı sıra amcasının kızları 23 yaşındaki Pelda Şener Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda Yaşlı Bakım bölümünü bitirip ilaç sektöründe işe başladı. 25 yaşındaki Melisa Şener ise Malazgirt Sağlık Lisesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ni kazandı. Ayrıca Şamil Şener’in okulu sayesinde mezrada okuma yazma bilmeyen genç kalmadı.

KPSS’YE HAZIRLANIYOR

Babasının yaptırdığı Ziyaret İlkokulu’ndan sonra liseyi Muş Şeker Anadolu Lisesi’nde okuyan Ronayi Şener, Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde Dış Ticaret bölümünü bitirdi. Ankara’ya yerleşen ve bir mali müşavirlik ofisinde muhasebecilik yapan Ronayi, şimdi KPSS’ye hazırlanıyor ve mali müşavir olmak istiyor.