Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Bergama Meslek Yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir Meslek Yüksekokulu, Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne 32 öğretim üyesi alıyor.

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacak.

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