Dokuz Eylül Üniversitesi 352 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 352 sözleşmeli sağlık personeli alıyor. Rektörlük'ten yapılan açıklamada "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) 'nde, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (300 Hemşire, 5 Diyetisyen, 4 Eczacı, 2 Fizyoterapist, 19 Sağlık Teknikeri, 17 Röntgen Teknisyeni ve 5 Diğer Sağlık Personeli) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.



