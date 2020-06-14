Dokuz Eylül Üniversitesi 352 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 352 sözleşmeli personel alınacağı belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel ilanına yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine kadar başvurulması gerekiyor. Sözleşmeli sağlık personeli alım şartları, sözleşmeli personel başvuru şartları ve başvuru yeri hakkında detaylar haberimizde.
14 Haziran 2020, Pazar 16:39 Son Güncelleme:
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Dokuz Eylül Üniversitesi 352 sözleşmeli sağlık personeli alıyor. Rektörlük'ten yapılan açıklamada "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) 'nde, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (300 Hemşire, 5 Diyetisyen, 4 Eczacı, 2 Fizyoterapist, 19 Sağlık Teknikeri, 17 Röntgen Teknisyeni ve 5 Diğer Sağlık Personeli) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.