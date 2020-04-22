Dokuz Eylül Üniversitesi 39 sağlık personeli alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 39 sağlık personeli alacağını duyurdu. Hemşire ve sağlık teknikeri kadroları için yapılacak olan sağlık personeli alımı için başvurular 15 gün sürecek (22 Nisan'dan itibaren). Başvurular https://www.deu.edu.tr internet sitesi üzerinden online olarak kabul edilecek.
22 Nisan 2020, Çarşamba 16:58 Son Güncelleme:
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (32 Hemşire ve 7 Sağlık Teknikeri) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.