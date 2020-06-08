Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi 40 güvenlik görevlisi alıyor! İşte personel alımının detayları

Dokuz Eylül Üniversitesi 40 güvenlik görevlisi alıyor! İşte personel alımının detayları

Türkiye

Dokuz Eylül Üniversitesi 40 güvenlik görevlisi alıyor! İşte personel alımının detayları

Dokuz Eylül Üniversitesi 40 güvenlik görevlisi alacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan ilanda 40 güvenlik görevlisinin sürekli işçi olarak alınacağı belirtildi. İşte alımın detayları.

08 Haziran 2020, Pazartesi 18:21 Son Güncelleme:
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Dokuz Eylül Üniversitesi 40 güvenlik görevlisini sürekli işçi olarak alacak. Alım için bugün (8 Haziran) tarihinde ilan açan Dokuz Eylül Üniversitesi, başvuruları kura yoluyla değerlendirecek.

Başvuran arasından kurayla alınacak 40 güvenlik görevlisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)'nde çalışacak.

İlana başvuru süresi ise ilanın açıldığı günden itibaren 5 gün olarak belirtildi.

Başvurular https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak yapılabilecek.

Alımın genel ve özel şartları ise ilan sayfasında bildirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi güvenlik görevlisi alım şartları için tıklayın.

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