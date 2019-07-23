Dokuz Eylül Üniversitesi Rekötürlüğü bugün bir ilan geçti. İlanda "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

Şimdi başvuru yapmak isteyen adaylar, "Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu yöneltiyor.

İLANI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



