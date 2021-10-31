Dolamber böreği nasıl yapılır? MasterChef dolamber böreği tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar dolamber böreği tarifi yaptılar. Ekran başında izleyen seyirciler ise internet üzerinden dolamber böreği tarifi araştırıyor. Peki, dolamber böreği nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız dolamber böreği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
31 Ekim 2021, Pazar 13:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kütahya yöresine ait dolamber böreği tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, dolamber böreği nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız dolamber böreği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
DOLAMBER BÖREĞİ TARİFİ
Dolamber böreği malzemeler
- 4 orta boy patates
- 2 baş kuru soğan
- 1 tutam karabiber
- Maydanoz
- 1 tutam kırmızıbiber
- Tuz
- 4 su bardağı un
- ½ paket margarin
- Yeterli miktarda su
Un ve tuz beraber normal yumuşaklıkta yoğrulur. Yarım saat dinlendirilir.
Ufak bezeler halinde ayrılarak oklavayla ince açılır. Margarinle sıvı yağ karıştırılıp açılan hamur yağlanır ve patatesli harç serpilir. Yuvarlayıp dolandırılarak tepsiye döşenir.
220 derece fırında pişirilir. Çıtır çıtır servise hazırlanır. Patatesler kaynamış olarak hazırlanır. İçine kıyılmış maydanoz ve karabiber eklenerek hazırlanır. Sıcak olarak servis yapılır.
BUNLARI DA OKUYUN