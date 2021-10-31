Yemek Dolamber böreği nasıl yapılır? MasterChef dolamber böreği tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Dolamber böreği nasıl yapılır? MasterChef dolamber böreği tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Dolamber böreği nasıl yapılır? MasterChef dolamber böreği tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar dolamber böreği tarifi yaptılar. Ekran başında izleyen seyirciler ise internet üzerinden dolamber böreği tarifi araştırıyor. Peki, dolamber böreği nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız dolamber böreği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

31 Ekim 2021, Pazar 13:42 Son Güncelleme:
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Kütahya yöresine ait dolamber böreği tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, dolamber böreği nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız dolamber böreği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

DOLAMBER BÖREĞİ TARİFİ

Dolamber böreği malzemeler

  • 4 orta boy patates
  • 2 baş kuru soğan
  • 1 tutam karabiber
  • Maydanoz
  • 1 tutam kırmızıbiber
  • Tuz
  • 4 su bardağı un
  • ½ paket margarin
  • Yeterli miktarda su

DOLAMBER BÖREĞİ YAPILIŞI

Un ve tuz beraber normal yumuşaklıkta yoğrulur. Yarım saat dinlendirilir.

Ufak bezeler halinde ayrılarak oklavayla ince açılır. Margarinle sıvı yağ karıştırılıp açılan hamur yağlanır ve patatesli harç serpilir. Yuvarlayıp dolandırılarak tepsiye döşenir.

220 derece fırında pişirilir. Çıtır çıtır servise hazırlanır. Patatesler kaynamış olarak hazırlanır. İçine kıyılmış maydanoz ve karabiber eklenerek hazırlanır. Sıcak olarak servis yapılır.

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