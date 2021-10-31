Kütahya yöresine ait dolamber böreği tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, dolamber böreği nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız dolamber böreği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

DOLAMBER BÖREĞİ TARİFİ

Dolamber böreği malzemeler

4 orta boy patates

2 baş kuru soğan

1 tutam karabiber

Maydanoz

1 tutam kırmızıbiber

Tuz

4 su bardağı un

½ paket margarin

Yeterli miktarda su

DOLAMBER BÖREĞİ YAPILIŞI

Un ve tuz beraber normal yumuşaklıkta yoğrulur. Yarım saat dinlendirilir.

Ufak bezeler halinde ayrılarak oklavayla ince açılır. Margarinle sıvı yağ karıştırılıp açılan hamur yağlanır ve patatesli harç serpilir. Yuvarlayıp dolandırılarak tepsiye döşenir.

220 derece fırında pişirilir. Çıtır çıtır servise hazırlanır. Patatesler kaynamış olarak hazırlanır. İçine kıyılmış maydanoz ve karabiber eklenerek hazırlanır. Sıcak olarak servis yapılır.



