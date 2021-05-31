Türkiye Dolandırıcıların yeni kurbanı onlar oldu! Bin yıllık yalana 1 milyon TL kaptırdılar

Dolandırıcıların yeni kurbanı onlar oldu! Bin yıllık yalana 1 milyon TL kaptırdılar

Türkiye

Dolandırıcıların yeni kurbanı onlar oldu! Bin yıllık yalana 1 milyon TL kaptırdılar

Telefon dolandırıcılarının oyunları bitmiyor. Bir hafta içinde tam bir milyon liralık vurgun yapan çete kaçamadan yakayı ele verdi. CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ve Güngör Yılmaz’ın özel haberi.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 18:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dolandırıcılar durmak bilmiyor. Mağdurlar değişse de yöntem aynı. Yine aradıkları vatandaşlara kendilerini polis olarak tanıttılar. İsimlerinin bir suça karıştıklarını belirterek paralarını incelemeye alacaklarını söylediler. Mağdurlar arasında bu kez bir mühendis bir doktor bir de ev hanımı vardı. Bu yalanlara kanan vatandaşlar ise dolandırıcılara yaklaşık bir milyon lira kaptırdı. 

Sultanbeyli’de bir ev hanımının da dolandırıcılara para verdiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir süre sonra kandırıldığını anlayan mağdurların şikayeti polisi harekete geçirdi. 

İstanbul Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yüzlerce güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. 

Hızlı hareket eden polis, şüphelilerden ikisini il dışına kaçarken, ikisini de saklandıkları adreslerde yakaladı. Ele geçirilen paralar da sahiplerine teslim edildi. 

İşlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yetkililer vatandaşların kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtarak para isteyen kişilere itibar edilmemesi yönünde uyarıyor.

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Yüzyıllardır ihracatın gözbebeği: Ege
Banu Şen
Hakan Çelik
Geleceğe yatırım
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yüzde 95
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Metropol arıcıları
Murat Gülderen
Şirin Sever
Sanat ve sergilerle normale dönüş
Şirin Sever
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Oral Çalışlar
27 Mayıs’ın 61. yılında
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Maskesiz hayat için aşı seferberliği şart
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 31 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları