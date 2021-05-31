Dolandırıcılar durmak bilmiyor. Mağdurlar değişse de yöntem aynı. Yine aradıkları vatandaşlara kendilerini polis olarak tanıttılar. İsimlerinin bir suça karıştıklarını belirterek paralarını incelemeye alacaklarını söylediler. Mağdurlar arasında bu kez bir mühendis bir doktor bir de ev hanımı vardı. Bu yalanlara kanan vatandaşlar ise dolandırıcılara yaklaşık bir milyon lira kaptırdı.

Sultanbeyli’de bir ev hanımının da dolandırıcılara para verdiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir süre sonra kandırıldığını anlayan mağdurların şikayeti polisi harekete geçirdi.

İstanbul Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yüzlerce güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

Hızlı hareket eden polis, şüphelilerden ikisini il dışına kaçarken, ikisini de saklandıkları adreslerde yakaladı. Ele geçirilen paralar da sahiplerine teslim edildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yetkililer vatandaşların kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtarak para isteyen kişilere itibar edilmemesi yönünde uyarıyor.